Пять человек погибли при пожаре под Нижним Новгородом, идет выяснение личностей

Пять человек, в том числе двое детей, погибли во время пожара в частном доме в городе Выкса Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.

ЧП произошло на улице Челюскина. Когда первые пожарные подразделения прибыли на место, дом был полностью объят огнем.

Позднее в сгоревшем здании были найдены тела пяти человек — троих взрослых и двоих детей.

«Личности устанавливаются», — отмечается в сообщении.

Причины трагедии выясняют дознаватели МЧС РФ.

Напомним, несколькими днями ранее аналогичное ЧП произошло в поселке Высокий в Югре. Там при пожаре погибла семья из семи человек, четверо из которых — дети. Вероятной причиной возгорания назвали нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов.

