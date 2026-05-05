Прокуратура Приморья проверяет условия содержания белух на Русском острове

В Приморье в бухте Парис на острове Русский местные жители обнаружили вольеры с белухами, которые, по их словам, содержатся в стесненных условиях — примерно 30 метров в длину и ширину. Видео быстро разлетелось по соцсетям, и люди забили тревогу. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток.
Теперь ситуацию взяли под контроль надзорные органы. Владивостокская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку. Природоохранный прокурор вместе со специалистами оценит условия содержания животных, соблюдение санитарных и ветеринарных норм. Если факты нарушений подтвердятся, последуют меры прокурорского реагирования вплоть до изъятия животных и уголовных дел.