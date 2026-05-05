Центр Владивостока перекроют 6 мая из-за репетиции парада Победы

Движение ограничат на Корабельной набережной, Светланской, Алеутской и шести других магистралях.

Источник: Аргументы и факты

В среду центр Владивостока закроют для автомобилистов в связи с проведением генеральной репетиции торжественного парада, приуроченного ко Дню Победы. Об этом сообщила администрация города.

6 мая движение транспорта будет ограничено на девяти центральных магистралях и набережных приморской столицы. С семи часов утра доступ закроют на Корабельной набережной, в Светланском переулке, на Алеутской, Светланской, Уборевича, 1-й Морской, Океанском проспекте, улицах Петра Великого и Адмирала Фокина на определённых участках.

По данным постановления городской администрации, Корабельная набережная будет перекрыта от дома 73 по Светланской до дома 1 по Океанскому проспекту. Светланский переулок закроют полностью — от Корабельной набережной до Светланской. Алеутская будет недоступна от Семёновской до 1-й Морской, а Светланская — от остановки «Лазо» до пересечения с Алеутской.

Помимо этого, ограничения затронут Уборевича от Береговой до Семёновской, 1-ю Морскую от Алеутской до Посьетской, Океанский проспект от Светланской до Семёновской, Петра Великого от Почтового переулка до Светланской и Адмирала Фокина от Уборевича до Океанского проспекта. Как уточнили в мэрии, окончание репетиции намечено до 13:00.

Водителям рекомендуют заранее спланировать альтернативные маршруты с учётом вводимых запретов на проезд. Традиционно парад состоится 9 мая, поэтому на текущей неделе центральная часть города будет закрыта для транспорта дважды.