Центр Владивостока перекроют 6 мая из-за репетиции парада Победы

В среду центр Владивостока закроют для автомобилистов в связи с проведением генеральной репетиции торжественного парада, приуроченного ко Дню Победы. Об этом сообщила администрация города.
6 мая движение транспорта будет ограничено на девяти центральных магистралях и набережных приморской столицы. С семи часов утра доступ закроют на Корабельной набережной, в Светланском переулке, на Алеутской, Светланской, Уборевича, 1-й Морской, Океанском проспекте, улицах Петра Великого и Адмирала Фокина на определённых участках.
По данным постановления городской администрации, Корабельная набережная будет перекрыта от дома 73 по Светланской до дома 1 по Океанскому проспекту. Светланский переулок закроют полностью — от Корабельной набережной до Светланской. Алеутская будет недоступна от Семёновской до 1-й Морской, а Светланская — от остановки «Лазо» до пересечения с Алеутской.
Помимо этого, ограничения затронут Уборевича от Береговой до Семёновской, 1-ю Морскую от Алеутской до Посьетской, Океанский проспект от Светланской до Семёновской, Петра Великого от Почтового переулка до Светланской и Адмирала Фокина от Уборевича до Океанского проспекта. Как уточнили в мэрии, окончание репетиции намечено до 13:00.
Водителям рекомендуют заранее спланировать альтернативные маршруты с учётом вводимых запретов на проезд. Традиционно парад состоится 9 мая, поэтому на текущей неделе центральная часть города будет закрыта для транспорта дважды.