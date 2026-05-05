Компания «Победа» сообщила об изменениях в расписании рейсов на фоне ограничений в 13 аэропортах РФ

В России ночью 5 мая недоступны для приема и выпуска рейсов 13 аэропортов. В связи с этим происходят корректировки в расписании прилетов и вылетов. Авиакомпания «Победа» уведомила о ряде изменений на канале в мессенджере «Макс».
В материале указывается, что часть рейсов перевозчика задержаны. Пассажиров призвали следить за всеми изменениями через доступные ресурсы, в частности, с помощью сайтов аэропортов.
«Все службы авиакомпании работают в усиленном режиме, обеспечивая информирование и обслуживание клиентов в соответствии с Федеральными авиационными правилами России и стандартами авиакомпании», — проинформировала «Победа».
В настоящий момент для приема и выпуска рейсов недоступны аэропорты Волгограда, Казани, Калуги, Костромы, Нижнекамска, Нижнего Новгорода, Пензы, Пскова, Тамбова, Ульяновска, Череповца и Ярославля. Кроме того, ограничения ввели в Пулково. В ряде аэропортов запрет на полеты действует еще с вечера 4 мая.