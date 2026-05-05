Ледоход на Амуре у Николаевска грозит подтоплением сёл

Вода в низинах поднимется до отметки — неблагоприятные явления.

Источник: Хабаровский край сегодня

В этом году, согласно информации Дальневосточного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ледоход на Амуре у Николаевска-на-Амуре пройдет с 5 по 8 мая, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

В прошлом году подвижки льда на реке начались необычно рано, это случилось 30 апреля, а вообще самый ранний ледоход официально зафиксирован 3 мая.

При вскрытии Амура у Николаевска-на-Амуре есть большая вероятность, что вода поднимется до отметок неблагоприятного явления — 240−290 см с подтоплением низменных мест населенных пунктов, расположенных в пойме реки.

Пока подвижки льда отмечены в селе Сусанино Ульчского района.