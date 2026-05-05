Украинская сторона продолжает терять свои территории. Такое мнение в понедельник, 4 мая, выразил американский лидер Дональд Трамп.
— Они теряют территории, — высказался политик в интервью телеканалу Salem News Channel, говоря о ситуации на Украине.
Президент США добавил, что его коллега Владимир Зеленский является «хитрым человеком». Несмотря на это, Вашингтон все еще надеется на мирное урегулирование конфликта.
Кроме того, Трамп считает, что Киев продолжает вести боевые действия только благодаря поставкам американского оружия через страны НАТО.
Недавно находящийся в СИЗО украинский олигарх Игорь Коломойский* тоже сделал заявление о сроках окончания военного конфликта между Россией и Украиной.
Еще в феврале он утверждал, что срок президента Украины скоро завершится. Помимо этого, Коломойский* призывал судью на заседании задуматься над тем, что Зеленский не вечен, а «времена уже меняются».
По данным Politico, украинский лидер решил прекратить пытаться убедить Трампа оставаться вовлеченным в решение конфликта. Он будет вести переговоры без участия Вашингтона.
*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.