Спор разгорелся из-за кладбища домашних животных под Балхашом

Чиновники заявили о нарушениях на кладбище домашних животных — питомцев хоронят за городом рядом с православным погостом, передает сайт телеканала КТК.

Источник: Nur.kz

Собаки и кошки покоятся напротив христианского кладбища в посёлке Шашубай. Их хозяева устанавливают оградки и мини-памятники с фотографиями, кличками и годами жизни животных.

Местные чиновники заявили, что такие захоронения считаются нелегальными. Они выявили два нарушения: незаконное занятие земельного участка и несоблюдение порядка утилизации умерших домашних животных.

В акимате сообщили, что запретили такие захоронения ещё год назад, но люди продолжают хоронить питомцев поздно ночью или рано утром.

Аким посёлка Нариман Мангишев пояснил: «Павшие домашние животные относятся к биологическим отходам. Их запрещается выбрасывать вместе с бытовыми отходами или самостоятельно хоронить. Трупы животных можно захоронить в специальных изолированных сооружениях или биотермических ямах. Все материалы по данному факту переданы правоохранительным органам».