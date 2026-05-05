Спор разгорелся из-за кладбища домашних животных под Балхашом

Собаки и кошки покоятся напротив христианского кладбища в посёлке Шашубай. Их хозяева устанавливают оградки и мини-памятники с фотографиями, кличками и годами жизни животных.
Местные чиновники заявили, что такие захоронения считаются нелегальными. Они выявили два нарушения: незаконное занятие земельного участка и несоблюдение порядка утилизации умерших домашних животных.
В акимате сообщили, что запретили такие захоронения ещё год назад, но люди продолжают хоронить питомцев поздно ночью или рано утром.
Аким посёлка Нариман Мангишев пояснил: «Павшие домашние животные относятся к биологическим отходам. Их запрещается выбрасывать вместе с бытовыми отходами или самостоятельно хоронить. Трупы животных можно захоронить в специальных изолированных сооружениях или биотермических ямах. Все материалы по данному факту переданы правоохранительным органам».