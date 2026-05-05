Цветочный убийца в овечьей шкуре: Как не спутать поллиноз с простудой и не угробить здоровье

По словам эксперта, клиническая картина отличается различными формами проявления. К типичным признакам относятся стойкая заложенность носа, обильное выделение жидкой слизи из носа, чихание и снижение обоняния. Со стороны глаз наблюдаются покраснение и слезотечение, диагностируемые как конъюнктивит.
Бронхиальный ответ проявляется кашлем и ощущением удушья. Без адекватной терапии процесс неуклонно прогрессирует, повышая риск трансформации в бронхиальную астму. Дерматологические симптомы включают интенсивный зуд и кожные высыпания.
Системные проявления охватывают повышенную утомляемость, раздражительность и потерю веса. Реже фиксируются субфебрильная температура, головная боль и сонливость, что дополнительно осложняет самодиагностику. Из-за схожести начальных симптомов поллиноз часто путают с ОРВИ.
Дифференцировать аллергическую природу недуга может только врач аллерголог-иммунолог, назначив специфические обследования, включая кожные пробы и анализ на иммуноглобулины класса Е. Точная верификация триггера позволяет избежать ошибочного приёма противовирусных средств.
Злата Ермакова.
Врач-аллерголог, иммунолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга).
По словам специалиста, интенсивность проявлений вариабельна и не зависит от возраста: дебют или обострение возможны в любом периоде жизни. Пациент, не знающий истинной причины недомогания, рискует перевести болезнь в хроническую стадию с необратимыми изменениями дыхательных путей и существенным снижением качества жизни.
Подбор медикаментозного лечения осуществляет врач аллерголог-иммунолог строго индивидуально. Терапевтическая схема формируется на основе клинических проявлений аллергии, анамнеза и тяжести течения, что позволяет добиться стойкой ремиссии и предотвратить осложнения при регулярном контроле. Контроль состояния и коррекция доз обеспечивают безопасность.
Ранее Life.ru назвал дефициты, которые душат во время цветения. Дисбаланс микроэлементов влияет на развитие поллиноза и бронхиальной астмы. Проблема может скрываться не только в пыльце, но и внутри самого организма. Подробнее — в материале Life.ru.
Больше уникальных материалов и расследований — читайте в разделе «Эксклюзивы» на Life.ru.