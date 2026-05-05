С улиц Владивостока за месяц вывезли 3 500 тонн мусора

Особое внимание уделяют автобусным остановкам, которые за зиму заметно загрязняются. Директор МБУ «Содержание городских территорий» Елена Кузнецова объяснила, что на первую серьёзную мойку одного павильона у бригады уходит около полутора часов: специалисты снимают слой грязи, пыли, следы выхлопных газов и смывают граффити. После такой глубокой очистки остановка включается в регулярный график обслуживания — в среднем павильоны моют примерно раз в полторы недели, а на центральных улицах это делают чаще, ориентируясь на пассажиропоток.