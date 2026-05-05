С улиц Владивостока за месяц вывезли 3 500 тонн мусора

Первый месяц весенней уборки во Владивостоке завершился вывозом около 3 500 тонн мусора с городских улиц. О промежуточных итогах санитарного двухмесячника рассказали представители муниципального предприятия «Содержание городских территорий».
По данным городской службы, в апреле бригады предприятия очищали город после зимы: подметали и мыли дороги и тротуары, приводили в порядок подземные переходы и остановки общественного транспорта, убирали мусор вдоль обочин и демонтировали нелегальные конструкции. Эти работы стали частью объявленной администрацией Владивостока акции чистоты, которая должна вернуть городу ухоженный вид.
За месяц сотрудники «Содержания городских территорий» успели пройти более восьмидесяти улиц в разных районах города. Они вручную собирали песок, листву и сухой мусор у бордюров, подметали тротуары, с помощью спецтехники промывали проезжую часть и леерные ограждения. Уборка шла как на центральных магистралях и гостевом маршруте, так и в жилых кварталах.
В числе уже очищенных территорий называются улицы Фадеева, Анны Щетининой, Шишкина, Гродекова, Спортивная, Борисенко, Баляева, Зои Космодемьянской, Воронежская, Русская, Надибаидзе, Постышева, Кирова и другие участки улично-дорожной сети Владивостока.
Особое внимание уделяют автобусным остановкам, которые за зиму заметно загрязняются. Директор МБУ «Содержание городских территорий» Елена Кузнецова объяснила, что на первую серьёзную мойку одного павильона у бригады уходит около полутора часов: специалисты снимают слой грязи, пыли, следы выхлопных газов и смывают граффити. После такой глубокой очистки остановка включается в регулярный график обслуживания — в среднем павильоны моют примерно раз в полторы недели, а на центральных улицах это делают чаще, ориентируясь на пассажиропоток.
Сотрудники предприятия ежедневно собирают и вывозят мусор с проезжей части и прилегающих территорий. Только за апрель, по их данным, с улиц города вывезли около 3 500 тонн отходов. Из этого объёма 959 тонн пришлись на мусор, собранный на субботниках.
Весенний санитарный двухмесячник, о котором ранее объявляла администрация Владивостока, стартовал 1 апреля. К участию в уборке городские власти приглашали муниципальные службы, управляющие компании, организации и жителей, которые могли выйти на субботники во дворах и на общественных территориях. По данным мэрии, задача кампании — не только убрать разовый зимний мусор, но и наладить системную очистку дорог, придомовых пространств и популярных городских зон перед летним сезоном.