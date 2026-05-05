Когда в Алматы начнется купальный сезон, и где разрешено купаться

Купальный сезон в Алматы: официально открыт!
Как передает «КТК», купальный сезон в Алматы официально начнется 1 июня. В городе определены четыре места, где можно будет спастись от жары:
Западная и восточная части озера Сайран.
Зона отдыха «Гульдер».
Пляжная зона рощи Баума.
Однако спасатели предупреждают, что не все водоемы города безопасны для купания. В Алматы и предгорьях насчитывается 44 водных объекта, из которых некоторые представляют серьезную угрозу для отдыхающих.
К таким водоемам относятся:
Участки рек Большая и Малая Алматинка.
Пруды и озера в разных районах города, включая микрорайоны Шанырак, Дархан, Карасу, Кемел.
Озера Юннатское и Аэропортовское.
На семи из этих водоемов установлены камеры видеонаблюдения, через которые спасатели следят за ситуацией в режиме реального времени. Дополнительно безопасность обеспечат мобильные группы патрулирования.
Специалисты отмечают, что чаще всего трагедии происходят из-за невнимательности отдыхающих. Люди игнорируют запрещающие знаки, заходят в воду в необорудованных местах и недооценивают силу течения.
Также спасатели Алматы провели обучение по безопасности во дворе для детей.