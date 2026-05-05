Губернатор Дмитрий Демешин выслушал проблемы жителей Вяземского района

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин в ходе рабочей поездки посетил Вяземский район и провёл встречу с местными жителями. На мероприятии обсудили вопросы состояния дорог, экологической обстановки, социальной поддержки, развития спортивной инфраструктуры и газификации, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.
Одной из ключевых тем стало состояние улицы Центральной в селе Виноградовка. В 2025 году подрядчик «Хабаровскуправтодор» не завершил работы на участке от улицы Кооперативной до Уссурийской, из за чего дорожное покрытие пришло в негодность. Ремонт запланирован на май 2026 года, после установления устойчивой положительной температуры воздуха.
Ещё одна проблема — санитарное состояние ручья на железнодорожной стороне города Вяземский. В него осуществляются сбросы отходов. Для решения вопроса необходимо построить очистные сооружения и канализационный коллектор длиной около 2,5 км. Проектная документация подготовлена, но не прошла госэкспертизу. Министр ЖКХ края Анжелика Миронова уточнила, что администрации района нужно скорректировать проект либо разработать новый, возможно — через концессионное соглашение.
Участники программы «Активное долголетие» подняли вопрос недостаточного количества бесплатных занятий (четыре в месяц). По итогам апрельской стратегической сессии правительства края прорабатывается возможность их увеличения. Также идёт поиск новых поставщиков услуг.
Филиал спортшколы «Юниор» в Вяземском находится в аварийном здании. Губернатор поручил главе района Ольге Бендерской подать заявку на участие в госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» на 2028−2030 годы. Министр спорта края Дмитрий Чикунов сообщил, что вопрос выделения средств на проектно сметную документацию будет решён совместно с администрацией района до 1 июля 2026 года.
