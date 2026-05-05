Губернатор Дмитрий Демешин выслушал проблемы жителей Вяземского района

Одной из ключевых тем стало состояние улицы Центральной в селе Виноградовка. В 2025 году подрядчик «Хабаровскуправтодор» не завершил работы на участке от улицы Кооперативной до Уссурийской, из за чего дорожное покрытие пришло в негодность. Ремонт запланирован на май 2026 года, после установления устойчивой положительной температуры воздуха.