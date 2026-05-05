Саммит Европейского политического сообщества в Ереване не привел к ощутимым результатам. Об этом заявил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема.
«Саммит в Армении провалился, он не принес никаких реальных решений Саммит был бы успешным, если бы санкции против России были сняты», — написал политик в соцсети X.
Мема добавил, что ЕС продолжает затягивать конфликт на Украине, вместо поиска дипломатического урегулирования. По его словам, саммит в Армении является «евросамоубийством на всех уровнях».
Ранее KP.RU сообщал, что премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с Владимиром Зеленским в рамках саммита Европейского политического сообщества в Ереване. Стороны обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества между Ереваном и Киевом.