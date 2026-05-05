Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Политик Мема назвал провалом и евросамоубийством саммит ЕПС в Армении

Мема призвал Евросоюз к пересмотру санкционной политики в отношении России.

Источник: Комсомольская правда

Саммит Европейского политического сообщества в Ереване не привел к ощутимым результатам. Об этом заявил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

«Саммит в Армении провалился, он не принес никаких реальных решений Саммит был бы успешным, если бы санкции против России были сняты», — написал политик в соцсети X.

Мема добавил, что ЕС продолжает затягивать конфликт на Украине, вместо поиска дипломатического урегулирования. По его словам, саммит в Армении является «евросамоубийством на всех уровнях».

Ранее KP.RU сообщал, что премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с Владимиром Зеленским в рамках саммита Европейского политического сообщества в Ереване. Стороны обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества между Ереваном и Киевом.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше