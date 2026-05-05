Врач сказал, кому угрожает хантавирус, убивший пассажиров круизного лайнера

Вспышку, предположительно, хантавируса, зафиксировали на борту круизного лайнера, выполнявшего рейс через Атлантический океан. Три пассажира погибли, еще один находится в тяжелом состоянии.
В беседе с aif.ru врач-терапевт Надежда Чернышова объяснила, что заразиться разновидностью хантавируса можно на собственной даче или во время пикника на природе.
«Хантавирус — это возбудитель, в том числе, и геморрагической лихорадки с почечным синдромом, которая достаточно распространена в России. Есть разновидность этой же геморрагической лихорадки, характерная больше для Америки, которая протекает с респираторным синдромом. Вот именно такую форму обнаружили у пассажиров круизного лайнера. Этот вирус распространяют грызуны, крысы, мыши, он не передается от человека к человеку», — сказала она.
Эксперт уточнила, что геморрагическая лихорадка — это группа заболеваний вирусной природы с похожими проявлениями. На территории России больше всего распространены два вида.
«В основной части Российской Федерации встречается геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) и конго-крымская лихорадка. ГЛПС возникает при контакте с мышевидными грызунами, обычно обитающими в дикой природе. Это полевки, домашние мыши и даже крысы. Конго-крымская лихорадка передается через укусы клещей», — отметила врач.
Чернышова обратила внимание на то, что заболеть ГЛПС можно в течение всего года, но чаще всего речь идет о весне и начале лета.
«Как обычно происходит заражение? Человек выдыхает пыль, содержащую экскременты вот этих мышевидных грызунов. Или эти же выделения грызунов попадают в пищу или воду», — объяснила врач.
По словам Чернышовой, сами мыши не болеют, но являются переносчиками. Она уточнила, что также заразиться можно от ежей.
«Это редкий путь заболевания, но зафиксированы случаи, когда дикий еж становился источников заражения. То есть, он сам заразился от мышей, затем оказался в руках людей, которые его тискали, передавали друг другу и так “получили” заболевание. Даже здоровый еж может просто на себе, на иголочках, на лапках, нести частицы зараженных вирусом экскрементов этих же мышевидных грузунов. Так что ежей ни в коем случае на руки брать нельзя. Соответственно, мышей тоже», — добавила врач.