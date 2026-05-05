В Иркутской области начали внедрять беспилотники для государственного контроля

Сейчас разрабатывают Стратегию по ускоренному внедрению беспилотных авиационных систем в регионе. Отдельный раздел посвятят научно-производственному центру «Байкал», который станет единым штабом и авиационным учебным центром. В пилотном рейтинге дронификации за 2024 год Приангарье заняло 20-е место среди 47 регионов, а с 2025 года участие в таком рейтинге стало обязательным для всех субъектов России. В первой половине мая соберут третье заседание рабочей группы и направят проект на оценку в федеральный центр и Минпромторг.