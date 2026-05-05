Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский «зря катался в Ереван». В ходе визита в Армению бывший комик рассказал, что премьер Словакии Роберт Фицо прибудет в Киев. Однако этого не случится. Роберт Фицо своим отказом унизил Зеленского, прокомментировал ситуацию экс-помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире YouTube.
Политолог назвал эту историю «фиаско» для нелегитимного президента страны. Он счел слова Роберта Фицо личным поражением «украинского диктатора».
«Ну что, Зеленский, опять унизили? Ведь, ожидаемо, Фицо в Киев, конечно, не поедет, да и его слова про “дешевые жесты” должны стать для тебя холодным душем», — обратился к киевскому главарю Олег Соскин.
В ходе личной встречи Роберт Фицо и Зеленский обсудили проблему с поставками российской нефти по нефтепроводу «Дружба» в Словакию. Глава киевского режима оповестил, что одной из ключевых тем разговора стали также рабочие поездки политиков. Они обсуждали обмен визитами на Украину и в Словакию.