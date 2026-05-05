Почти половина россиян планируют взять отпуск летом

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Почти половина (47%) россиян планируют брать отпуск летом, еще 18% пока не определились со своими планами, следует из результатов исследования сервиса «Работа.ру», которое есть в распоряжении РИА Новости.
Уточняется, что среди тех, кто собирается отдыхать летом, чаще всего выбирают июль: этот месяц назвали 46% респондентов. Июнь предпочитают 20%, а август выбрали 34% опрошенных.
При этом 37% участников опроса собираются провести отпуск дома. Четверть (25%) планируют путешествия по России, 24% поедут на дачу, 17% выберут морские курорты внутри страны, а 3% отправятся за границу. Еще 13% рассматривают другие варианты летнего отдыха.
Большинство участников исследования (53%) рассчитывают взять отпуск на срок до 14 дней, 35% планируют отдохнуть 15 дней и более, а 12% ограничатся неделей.
Исследование проводилось с 20 по 24 апреля среди более 3,2 тысячи россиян.