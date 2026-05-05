Глава Хабаровского края лично выслушал проблемы жителей Вяземского района

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин во время рабочей поездки в Вяземский район встретился с местными жителями и собрал внушительный пакет проблем, которые людям пришлось озвучивать лично. Речь шла о дорогах, экологии, спорте, соцподдержке и газификации. Глава региона подчеркнул, что именно такие встречи дают самую честную картину происходящего на местах.
Самый острый дорожный вопрос касался улицы Центральной в селе Виноградовка. В прошлом году подрядчик «Хабаровскуправтодор» бросил работу на участке от Кооперативной до Уссурийской, и теперь местные жители лавируют между выбоинами и разрушенным покрытием. Демешин заверил, что ремонт здесь начнется в мае, как только установятся стабильные плюсовые температуры.
Другая застарелая проблема — ручей на железнодорожной стороне Вяземского, куда сливают отходы. Губернатор признал, что знает об этой беде, но просто так ее не решить. Нужен канализационный коллектор протяженностью около двух с половиной километров. Проектная документация на очистные сооружения уже разрабатывалась, но не прошла госэкспертизу. Министр ЖКХ края Анжелика Миронова уточнила, что теперь администрации района предстоит либо корректировать старый проект, либо делать новый, а как вариант финансирования рассматривается концессионное соглашение или заемные средства.
Пенсионеры, участвующие в программе «Активное долголетие», пожаловались губернатору на скудный лимит бесплатных занятий. Четыре в месяц — маловато, и Демешин с этим согласился.
«Я разделяю мнение, что этого может быть недостаточно. По итогам апрельской стратегической сессии министерство социальной защиты уже прорабатывает возможность увеличения количества занятий в месяц», — сказал глава региона.
Остро стоит и вопрос со спортшколой «Юниор», филиал которой в Вяземском ютится в аварийном здании. Демешин напомнил, что 2026 год объявлен в крае Годом спорта, и поручил главе района Ольге Бендерской готовить заявку на участие в конкурсном отборе по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» на 2028−2030 годы. Министр спорта Дмитрий Чикунов добавил, что средства на разработку проектно-сметной документации постараются выделить уже в этом году, а губернатор поставил срок — до 1 июля.
Подводя черту, Демешин заверил, что ни одно обращение не ушло в корзину. Каждый вопрос зафиксирован и передан в профильные ведомства. Теперь слово за чиновниками, а жители Вяземского, наученные горьким опытом, ждут не отчетов, а реальных результатов. Май на дворе — самое время для того, чтобы дорожная техника вышла на улицу Центральную, а проектировщики сели за ручей.