Глава Хабаровского края лично выслушал проблемы жителей Вяземского района

Другая застарелая проблема — ручей на железнодорожной стороне Вяземского, куда сливают отходы. Губернатор признал, что знает об этой беде, но просто так ее не решить. Нужен канализационный коллектор протяженностью около двух с половиной километров. Проектная документация на очистные сооружения уже разрабатывалась, но не прошла госэкспертизу. Министр ЖКХ края Анжелика Миронова уточнила, что теперь администрации района предстоит либо корректировать старый проект, либо делать новый, а как вариант финансирования рассматривается концессионное соглашение или заемные средства.