В Госдуме предложили решение проблемы горячего питания в школах

РИА Новости: в ГД предложили отдать обеспечение школьников питанием на аутсорс.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Проблему обеспечения школьников горячим питанием можно решить несколькими способами, в том числе с помощью аутсорсинга, то есть передачи функций по организации питания сторонней специализированной компании, или посредством переоборудования школьных столовых, заявил в интервью РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР).

«Она (проблема обеспечения школьников горячим питанием — ред.) решается двумя путями. Первый путь — это аутсорсинг, то есть привозят в буфет горячие уже комплекты питания, и, соответственно, дети могут покушать. С другой стороны, это вопрос переоборудования школьной столовой», — сказал Леонов.

Парламентарий отметил, что переоборудование школ возможно не везде, поскольку сами здания построены достаточно давно, что делает работы крайне трудными. Он добавил, что в ходе предыдущей масштабной кампании по ремонту и оснащению школьных столовых уже возникали проблемы с отдельными сельскими школами, где, как он подчеркнул, отсутствует необходимые пространство или условия.

«Все зависит от директора, все зависит от региона, все зависит от муниципалитета», — заключил депутат.

