В Красноярске временно изменится движение общественного транспорта по правому берегу

В связи с генеральной репетицией торжественного шествия в честь Дня Победы на правобережье Красноярска изменятся схемы движения общественного транспорта. Об этом предупредили в мэрии.
Участок проспекта имени газеты «Красноярский рабочий» от улицы Чайковского до пересечения с Транспортным проездом будет полностью закрыт с 16:00 до 23:00 6 мая. В связи с этим с 23:00 5 мая до 06:00 11 мая там будет обесточена контактная сеть — в это время трамваи маршрута № 2 прекратят работу.
А трамваи №№ 4 и 7 будут двигаться по измененным маршрутам: в сторону «КрасТЭЦ» — по улицам Матросова, 60 лет Октября, Щорса, Мичурина и Красрабу.
Кроме того, с 16:00 6 мая схемы движения изменят 14 автобусных маршрутов:
№№ 2, 19, 43, 59, 90, 95, 40с будут объезжать перекрытый участок по улицам Семафорная, Вавилова и Корнетова; №№ 3, 8, 10, 40а, 60 и 85 поедут через Транспортный проезд (там оборудована временная остановка), Семафорную, Корнетова, Московскую, Мичурина. № 73 — через улицы Мичурина, Корнетова, Академика Вавилова, Семафорная и Транспортный проезд, в обратном направлении — по Московской, Чайковского и Крайней.
«Автобусы будут ездить по временным схемам движения с 16:00 до 23:00 6 мая, с утра 7 мая они вернутся к обычным маршрутам. А трамваи начнут ходить по своим маршрутам только с утра 11 мая», — рассказали в мэрии.
