Общественный транспорт Хабаровска завтра изменит маршруты следования

Завтра, 6 мая, в Хабаровске пройдёт генеральная репетиция парада с участием военной техники. Несколько автобусных и троллейбусных маршрутов временно изменят, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Проведение генеральной репетиции парада на площади им. Ленина запланировано на 6 мая, с 10:00 до 12:00. В это время перекроют ряд центральных улиц краевой столицы. Общественный транспорт изменит маршруты следования.
Троллейбусы маршрутов №№ 1, 4, 9 в направлении центра города будут следовать с улицы Карла Маркса по Льва Толстого, Амурскому бульвару, Шеронова на Муравьёва-Амурского и далее по установленным маршрутам. В обратном направлении — с улицы Муравьёва-Амурского, по Волочаевской, Амурскому бульвару, улице Льва Толстого на Карла Маркса и по установленной схеме.
Автобусы №№ 14, 19, 34, 56, 82 в направлении центра с улицы Карла Маркса будут следовать по Льва Толстого, Амурскому бульвару, Дзержинского на Муравьева-Амурского и далее по установленной схеме. В направлении из центра маршруты проследуют с улицы Муравьева-Амурского на Волочаевскую, Амурский бульвар, Льва Толстого, Карла Маркса и далее по установленной схеме.
Маршрут № 21 с улицы Карла Маркса будет следовать на Льва Толстого, Гайдара, Карла Маркса и в обратном направлении по установленной схеме.
Маршрут № 29К с Амурского бульвара будет следовать по улице Льва Толстого на Карла Маркса и далее по установленной схеме.
При прохождении механизированных колонн по улицам Муравьева-Амурского и Карла Маркса, Дикопольцева, Ленина, Амурскому бульвару будет временно изменен путь следования следующих маршрутов:
Троллейбусы № 1, 4, 9, 28 в направлении к центру города проследуют с улицы Карла Маркса по Синельникова, Ленинградской до Железнодорожного вокзала. В обратном направлении по улице Ленинградской через путеводную развязку на Карла Маркса и далее по установленным маршрутам.
Автобусы:
— маршрута № 1 Л от Железнодорожного вокзала будут следовать по улицам Серышева, Дзержинского на Ленина и далее по установленному маршруту до Железнодорожного вокзала. На период изменения маршрута остановка для высадки и посадки пассажиров определена у западной стороны вокзала напротив манежной стоянки легкового автотранспорта;
— маршрута № 1С с улицы Ленина будут следовать по Волочаевской на Серышева, Ленинградскую до Железнодорожного вокзала. На период изменения маршрута остановку для высадки и посадки пассажиров определена у западной стороны вокзала напротив манежной стоянки легкового автотранспорта;
— маршрута № 11 при движении к Дворцу профсоюзов с Амурского бульвара будут следовать по улице Льва Толстого на Серышева и в обратном направлении по установленной схеме;
— маршрутов №№ 14, 21, 82 в направлении центра с улицы Карла Маркса будут следовать на Московскую, Ким Ю Чена, Ленинградскую, через путепроводную развязку на Карла Маркса и в обратном направлении по установленной схеме;
— маршрута № 19 в направлении центра с улицы Карла Маркса будут следовать по Синельникова, Ким Ю Чена, Московской на улицу Карла Маркса и в обратном направлении по установленной схеме;
— маршрутов № 13, 26, 70 при движении к Дворцу профсоюзов с Амурского бульвара будут следовать по улицам Льва Толстого, Серышева, Ленинградской (до Железнодорожного вокзала) и далее по установленной схеме;
— маршрута № 29К с Амурского бульвара будут следовать по улицам Волочаевской, Серышева, Ленинградской (через Железнодорожный вокзал), через путепроводную развязку на улицу Карла Маркса и далее по установленной схеме;
— маршрута № 29П с Карла Маркса будут следовать по Синельникова, Ленинградской (на Железнодорожный вокзал) и далее по установленной схеме;
— маршрута № 34 от Железнодорожного вокзала будут следовать по Амурскому бульвару на Дзержинского, Муравьева-Амурского и далее по установленной схеме. В обратном направлении: с Муравьева-Амурского по Волочаевской, Серышева до Воронежской и далее по установленной схеме;
— маршрута № 52 с Волочаевской будут следовать по Серышева, Ленинградской (до Железнодорожного вокзала), Амурскому бульвару, Дзержинского, Ленина, Волочаевской, Гамарника на Павловича и далее по установленной схеме;
— маршрута № 56 с Московской с левым поворотом на Карла Маркса, через путепроводную развязку на Ленинградскую и далее по установленной схеме;
— маршрута № 75 в направлении Автовокзала с Лейтенанта Орлова по Волочаевской, 65-летия Победы, проспекту 60-летия Октября, через путепроводную развязку на Ленинградскую и далее по установленной схеме. В направлении от Автовокзала: по Ленинградской через путепроводную развязку на проспект 60-летия Октября, 65-летия Победы, Волочаевскую, Лейтенанта Орлова на улицу Гризодубовой и далее по установленной схеме;
— маршрут № 83 с Муравьева-Амурского по Волочаевской, Серышева, Ленинградской (через Железнодорожный вокзал), через путепроводную развязку на Карла Маркса и далее по установленной схеме;
— маршрута № 83П с Карла Маркса по Синельникова, Ленинградской (через Железнодорожный вокзал), Амурскому бульвару, Дзержинского на Муравьева-Амурского и далее по установленной схеме;
— маршрута № 88 в направлении центра по Ленинградской, Синельникова, Карла Маркса через путепроводную развязку на Ленинградскую и в обратном направлении по установленной схеме;
— маршрута № 89 в направлении от Автовокзала с улицы Серышева по Дзержинского, Ленина, Волочаевской, Гамарника, Павловича на улицу Лейтенанта Орлова и далее по установленной схеме. В направлении Автовокзала с улицы Лейтенанта Орлова по Павловича, Гамарника, Волочаевской, Серышева до Воронежской и далее по установленной схеме.
На период прохождения к месту репетиции и концентрации механизированных колонн 6 мая с 05:00 до 07:00, с 10:00 до 14:00 будет временно ограничено движение всех видов транспорта по следующим улицам:
— Восточному шоссе от улицы Нововыборгской до улицы Ленинградской;
— улице Ленинградской от Восточного шоссе до улицы Карла Маркса;
— улице Ленина от улицы Ленинградской до улицы Шеронова;
— улице Пушкина от улицы Ленина до Амурского бульвара;
— по Амурскому бульвару (четная сторона) от улицы Шеронова до улицы Дикопольцева;
— улице Дикопольцева от Амурского бульвара до улицы Гамарника;
— улице Лейтенанта Орлова от улицы Волочаевской до улицы Ленина;
— переулку Облачному от КПП № 2 в/ч до улицы Лейтенанта Орлова.
Получить сведения о работе транспорта можно по телефону 45−00−56 (круглосуточно).