Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с «переносом чатов»: как действуют аферисты

Депутат Немкин: мошенники рассылают уведомления о переносе чата в мессенджерах.

Источник: Комсомольская правда

Мошенники рассылают россиянам сообщения в групповых чатах от имени взломанных аккаунтов, сообщая о якобы переносе чата из-за утраты доступа модератора. Об этом заявил депутат Госдумы Антон Немкин.

«Злоумышленники массово рассылают через взломанные аккаунты в групповых чатах сообщения с уведомлениями о “переносе чата” из-за “потери доступа к аккаунту модератора”, — сказал депутат в интервью РИА Новости.

Немкин уточнил, что пользователей побуждают перейти по ссылке, которая ведет на фишинговый сайт. Он имитирует интерфейс популярного мессенджера или сервиса.

На поддельной странице у жертвы запрашивают данные для входа, которые сразу попадают к мошенникам. Получив доступ, аферисты используют аккаунт для дальнейшего распространения вредоносных сообщений и могут применять его для вымогательства.

Ранее KP.RU сообщал, что мошенники обманывают россиян, представляясь сотрудниками управляющей компании. Злоумышленники могут украсть деньги и ценности, либо продать ненужные приборы по завышенным ценам.