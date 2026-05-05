Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с «переносом чатов»: как действуют аферисты

Мошенники рассылают россиянам сообщения в групповых чатах от имени взломанных аккаунтов, сообщая о якобы переносе чата из-за утраты доступа модератора. Об этом заявил депутат Госдумы Антон Немкин.
«Злоумышленники массово рассылают через взломанные аккаунты в групповых чатах сообщения с уведомлениями о “переносе чата” из-за “потери доступа к аккаунту модератора”, — сказал депутат в интервью РИА Новости.
Немкин уточнил, что пользователей побуждают перейти по ссылке, которая ведет на фишинговый сайт. Он имитирует интерфейс популярного мессенджера или сервиса.
На поддельной странице у жертвы запрашивают данные для входа, которые сразу попадают к мошенникам. Получив доступ, аферисты используют аккаунт для дальнейшего распространения вредоносных сообщений и могут применять его для вымогательства.
