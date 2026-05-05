Трамп рассказал, куда США отправляют перехваченную иранскую нефть

Напомним, 2 мая Центральное командование Вооружённых сил США (CENTCOM) сообщило, что с начала морской блокады Ирана американскими военными якобы было перехвачено не менее 48 судов, которые пытались войти или выйти из портов этой исламской республики. Соединённые Штаты ограничивают судоходство через Ормузский пролив с 13 апреля.