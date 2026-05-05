Трамп рассказал, куда США отправляют перехваченную иранскую нефть

Большая часть нефти Ирана, перехваченной американскими военными в Индийском океане, отправляется в США, заявил глава Белого дома Дональд Трамп.
Так президент прокомментировал захват танкеров с иранским сырьём.
«Большая её часть отправляется в Соединённые Штаты», — сказал он в интервью телеканалу Salem News.
Напомним, 2 мая Центральное командование Вооружённых сил США (CENTCOM) сообщило, что с начала морской блокады Ирана американскими военными якобы было перехвачено не менее 48 судов, которые пытались войти или выйти из портов этой исламской республики. Соединённые Штаты ограничивают судоходство через Ормузский пролив с 13 апреля.
4 мая иракское издание Sabrin News со ссылкой на компанию Tanker Treckers проинформировало, что большая часть нефтяных танкеров, вышедших из Ирана, смогла прорвать блокаду США. В публикации уточнялось, что из 25 кораблей обойти ограничения смогли 16 судов.