Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Автодорога на метр ушла под воду в Красноярском крае

Река вышла из берегов и затопила дорогу в Красноярском крае. Под водой оказался участок длиной в полтораста метров.

Источник: "Российская газета"

Река вышла из берегов и затопила дорогу в Красноярском крае. Под водой оказался участок длиной в полтораста метров.

О ситуации сообщил утром 5 мая глава Богучанского округа Алексей Медведев. Поднялась вода в реке Хая, дорогу залило между населенными пунктами Осиновый Мыс и Чунояр, проинформировал чиновник.

По данным дорожных служб, глубина перелива составляет примерно метр, длина — 150 метров.

«Работы по восстановлению движения транспорта начнутся в ближайшее время», — заверил Медведев.

Согласно сведениям МЧС за предыдущие сутки, 4 мая превышен критический уровень воды и в ряде других районов Красноярского края.

Например, на реке Большой Кемчуг уровень воды достиг 472 сантиметров при опасной отметке 470. Вода в реках Кан, Чулым, Туба и Абакан продолжает подниматься.

В регионе остаются затопленными 16 домов, более 150 приусадебных участков и 19 участков автодорог.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше