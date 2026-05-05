Автодорога на метр ушла под воду в Красноярском крае

Река вышла из берегов и затопила дорогу в Красноярском крае. Под водой оказался участок длиной в полтораста метров.
О ситуации сообщил утром 5 мая глава Богучанского округа Алексей Медведев. Поднялась вода в реке Хая, дорогу залило между населенными пунктами Осиновый Мыс и Чунояр, проинформировал чиновник.
По данным дорожных служб, глубина перелива составляет примерно метр, длина — 150 метров.
«Работы по восстановлению движения транспорта начнутся в ближайшее время», — заверил Медведев.
Согласно сведениям МЧС за предыдущие сутки, 4 мая превышен критический уровень воды и в ряде других районов Красноярского края.
Например, на реке Большой Кемчуг уровень воды достиг 472 сантиметров при опасной отметке 470. Вода в реках Кан, Чулым, Туба и Абакан продолжает подниматься.
В регионе остаются затопленными 16 домов, более 150 приусадебных участков и 19 участков автодорог.