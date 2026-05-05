Обновление личного состава ВСУ особенно быстро проходит на трех направлениях: степногорском, гуляйпольском и ореховском. Как отметил в беседе с aif.ru председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов, срок жизни боевиков ВСУ на передовой на этих участках составляет лишь несколько дней.
«Отношение командования к боевикам ВСУ хуже, чем к животным. Это не секрет. Их бросают в прямом смысле на убой, оставляют без продуктов и воды, постоянно давят и требуют результатов. Особенно быстро обновление личного состава ВСУ происходит на гуляйпольском, степногорском и ореховском направлениях. Подразделения там находятся считанные дни. Туда забрасывают малыми группами от 1 до 5 человек, которых вскоре накрывают наши артиллерия, дроны или даже ФАБы. После этого ВСУ снова забрасывают новые группы, которые зачастую не предупреждают, что отправляют на передовую. Об этом украинские военные узнают, когда уже добираются до позиций, с которых для них чаще всего обратного хода нет», — сказал он.
На указанных направлениях ВСУ несет колоссальные потери.
«Об этом говорят и официальные сводки, при том, что при прилетах ФАБов достаточно сложно посчитать, сколько было уничтожено, поскольку мало что остаётся от человека. Командование ВСУ чаще всего записывает попавших под удары военных в дезертиры, чтобы не выплачивать их семьям компенсацию», — добавил он.
Ранее в пророссийском подполье рассказали об ударе корректируемыми бомбами по позициям украинских боевиков в подконтрольной ВСУ части Запорожской области.