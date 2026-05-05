Какой церковный праздник отмечают 5 мая

5 мая 2026 года, во вторник, православная церковь отмечает день памяти ряда святых, чьи жизни и подвиги стали частью христианской истории. В этот период нет поста, поэтому верующие могут не ограничивать себя в пище. Память преподобных и апостолов Сегодня в православной церкви чтут преподобного Феодора Сикеота, епископа Анастасиупольского (613). Его жизнь была наполнена аскетическими подвигами, строгим постом и молитвой, кроме того, по преданиям, он обладал дарами прозорливости и чудотворения. Также церковь вспоминает апостолов от семидесяти Варфоломея (Нафанаила) и Луку, а также Климента. Эти ученики Христа и их последователи сыграли важную роль в распространении Евангелия по миру. В этот же день чтится память преподобного Виталия (ок. 609−620), монаха из монастыря преподобного Серида в Газе, известного своим подвигом во имя падших женщин в Александрии. Кто такой преподобный Виталий Александрийский Преподобный Виталий в преклонном возрасте взял на себя подвиг во имя спасения блудниц. Все заработанные за день деньги он отдавал падшей женщине, у которой оставался на ночь. При этом он не грешил, а молился всю ночь, прося Бога о спасении этой женщины. Так он обходил всех блудниц города по очереди, беря с них клятву молчать о происходящем ночью. Благодаря его молитвам многие из них оставили греховную жизнь: кто-то ушёл в монастырь, кто-то вышел замуж. Александрийцы, не зная правды, считали его великим грешником и оскорбляли. Он же увещевал их не осуждать никого, не зная сути. Когда одна из бывших блудниц нарушила клятву и попыталась заступиться за монаха, она впала в беснование, что лишь укрепило всех в мысли о его греховности. На Виталия донесли патриарху Иоанну Милостивому, но тот отказался верить доносам. После смерти святого правда открылась и праведник был с честью похоронен. Мученики за веру 5 мая 2026 года — день воспоминания о мученических подвигах. Церковь чтит мученика Епиподия Лионского, пострадавшего за веру около 177 года в Галлии. Вспоминают священномученика Платона, епископа Банялукского (1941), священномученика Евстафия пресвитера (1918) и мученика Димитрия (1942). Перенесение мощей князя Всеволода-Гавриила Кроме того, в этот день празднуют перенесение мощей благоверного князя Всеволода, во святом Крещении Гавриила, Псковского. Князь Всеволод, внук Владимира Мономаха, прославился своей мудростью, строительством храмов и заботой о людях, а после смерти был причислен к лику святых. В 1192 году обретенные мощи святого князя Всеволода были перенесены в Троицкий собор, в котором был освящен в его честь придел. В 1834 году мощи были перенесены в главный храм собора.