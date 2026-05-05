Житель Биробиджана купил поддельные права за 100 000 рублей

Водитель предъявил удостоверение с признаками подделки.

Источник: Комсомольская правда

В селе Птичник Биробиджанского района автоинспекторы остановили машину, которой управлял житель Биробиджана 1987 года рождения. Водитель предъявил удостоверение с признаками подделки, сообщает полиция ЕАО. Подробности — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

Проверка показала, что мужчина никогда не получал водительских прав и не обучался в автошколе. Задержанный рассказал, что заказал поддельный документ через интернет, заплатив за него 100 000 рублей. Готовый документ он получил по почте.

Сотрудники полиции изъяли автомобиль. В отношении нарушителя составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ («Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления»).

По факту использования поддельного удостоверения возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ. Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до одного года.

