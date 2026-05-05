Трамп: большая часть захваченной нефти Ирана отправляется в США

Как писал KP.RU, Иран предложил трехэтапный план по завершению конфликта с США. Тегеран хочет договориться с Вашингтоном о заморозке обогащения урана на срок до 15 лет, а также последующее ограничение уровня до 3,6% в соответствии с «принципом нулевого хранения».