Трамп: большая часть захваченной нефти Ирана отправляется в США

Президент Дональд Трамп заявил, что значительная часть иранской нефти, захваченной американскими военными в Индийском океане, в дальнейшем направляется в США.
«Большая ее часть возвращается в Соединенные Штаты», — ответил глава Белого дома на соответствующий вопрос Salem News Channel.
Ранее Трамп сообщил о намерении американских властей «вернуть» контроль над иранским обогащенным ураном. При этом он допустил, что эти ресурсы могут оказаться непригодными для использования. По его мнению, ценность обогащенного урана в Иране невысока.
Иран предложил трехэтапный план по завершению конфликта с США. Тегеран хочет договориться с Вашингтоном о заморозке обогащения урана на срок до 15 лет, а также последующее ограничение уровня до 3,6% в соответствии с «принципом нулевого хранения».