Комсомольчанин пытался задушить шнурком соседа по палате в доме престарелых

В Комсомольске-на-Амуре местного жителя заключили под стражу по делу о покушении на убийство. О происшествии сообщили в СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

По версии следствия, инцидент произошёл в середине апреля в доме-интернате для престарелых и инвалидов. 54-летний мужчина пришёл к соседу по комнате, чтобы выяснить отношения из-за подозрений в краже денег. Увидев, что тот спит, он попытался задушить его шнурком от обуви. Однако довести задуманное до конца не смог — на хрипы проснулся другой проживающий и вмешался, после чего нападавший покинул комнату.

Пострадавший остался жив, ему своевременно оказали помощь. Следователи квалифицировали произошедшее как покушение на убийство.

Сейчас фигурант арестован, следствие продолжает устанавливать все обстоятельства случившегося и причины конфликта.