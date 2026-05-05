Организатор несостоявшегося фестиваля вернет 34 красноярцам более 720 тысяч рублей

Специалисты Роспотребнадзора помогли 34 красноярцам отсудить деньги за несостоявшийся Summer Global Festival и компенсацию.
Напомним, масштабное и яркое мероприятие было анонсировано на 30 августа 2025-го года. Но накануне события объявили о переносе — и места проведения, и даты — на лето 2026-го года.
«Разочарованные зрители обратились к организатору и попытались вернуть деньги за неоказанную в срок услугу, но их требования проигнорировали. Тогда жалобы потребителей начали поступать в наш адрес, — рассказывают в Роспотребнадзоре. — Специалисты Управления подготовили групповой иск в защиту 34 потребителей и представили их интересы».
Решением суда с ИП Нефедьевой Д. А. в пользу пострадавших взыскано более 720 000 рублей. Из них: 220 695 рублей — суммы, уплаченные за билеты; 220 695 рублей — неустойка за нарушение срока удовлетворения требований потребителей о возврате денег; 248 249 рублей — штраф за несоблюдение удовлетворения требований в добровольном порядке; 34 000 рублей — компенсация морального вреда. Решение вступило в законную силу 30 апреля 2026 года.
