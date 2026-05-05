Омичей предупредили о двухнедельных отключениях горячей воды с 19 мая

В Омске готовятся к масштабным отключениям горячего водоснабжения, которые стартуют через две недели. В мае отключения пройдут в две волны. График опубликовала компания «Омск РТС». Всего в зону отключений попадут 3953 многоквартирных дома и прочих объекта, расположенных в центре Омска, а также на Нефтяниках и Левобережье.
Первая волна ограничений продлится с 19 мая по 1 июня и затронет улицы Чокана Валиханова, Чкалова, Учебную, Училищную, Щетинкина, Успенскую, Щербанева, Пушкина, Партизанскую, Маяковского, Маршала Жукова, Ленина, Лермонтова, Карла Либкнехта, Гагарина, Фрунзе, Красный Путь, Энергетиков, Энтузиастов, Нефтезаводскую, 50 лет Профсоюзов и ряд других.
Вторая волна начнется практически одновременно — 20 мая — и завершится 2 июня. Без горячей воды в этот период останутся жители улиц Химиков, Малунцева, 22 Апреля, проспекта Мира, Степанца, Перелета, Крупской, Шаронова, Взлетной, Дмитриева, бульвара Архитекторов, Лукашевича, Конева, Рокоссовского, Строителей, Магистральной, Грозненской, 20 Партсъезда, а также некоторых других переулков и проездов.
Уточнить точные даты и сроки отключения для конкретного адреса можно двумя способами. Для этого компания «Омск РТС» предлагает воспользоваться поиском на своем официальном сайте, где достаточно ввести адрес дома в соответствующую строку.
Кроме того, необходимую информацию можно получить, обратившись непосредственно в свою управляющую компанию или к региональному поставщику услуг — контактные данные указаны в платежных квитанциях за тепло и горячую воду.
