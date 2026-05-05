«Экстрасенсы» вытрясли с хабаровчанки 14 млн за снятие порчи с ребёнка

Жительница Первого микрорайона Хабаровска за десять месяцев добровольно рассталась с суммой, которой хватило бы на покупку хорошей квартиры в краевом центре. Деньги ушли не на инвестиции и не на лечение — женщина оплачивала бесконечные обряды по снятию порчи, которую, как ей внушили, навели на нее и ее близких. Общий счет экстрасенсам составил 13 миллионов 831 тысячу рублей.
Как рассказали в краевом УМВД, история началась в феврале прошлого года с безобидного объявления об эзотерических услугах, которое женщина нашла в интернете. Она заказала обряд дистанционно, и результат поверг ее в шок. Экстрасенсы сообщили, что и сама хабаровчанка, и ее родные находятся в смертельной опасности: кто-то навел на них сильнейшее проклятие. Если порчу не снять немедленно, финал будет трагическим, вплоть до летального исхода.
Женщина поверила. Перевела деньги. А дальше вступила в игру классическая схема: одного сеанса всегда оказывалось недостаточно, предыдущие обряды теряли силу, и требовались новые, все более дорогие. Когда хабаровчанка пыталась отказаться от очередного транша, мошенники наносили удар по самому уязвимому месту — начинали угрожать здоровью и жизни ее ребенка.
37-летняя горожанка не выдержала давления и продолжала платить. С февраля по ноябрь она опустошила свои счета на колоссальную сумму. Деньги уходили дистанционно, без личных встреч и бумажных договоров — все строилось исключительно на страхе и психологической обработке.
Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы, но главная проблема в том, что вернуть переведенные миллионы практически невозможно — деньги давно обналичены и ушли в неизвестность.