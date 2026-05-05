Отопление отключат в Хабаровске 6 мая

Вопросы окончания отопительного сезона и сезонные работы коммунальных служб обсудили на заседании профильного штаба в мэрии. Отмечалось, что в городе уже частично стартовали гидравлические испытания. Поэтапно они завершатся к 28 мая. «Во время этих работ проводится проверка прочности трубопровода путем воздействия высокого давления. Это необходимо, чтобы избежать возможных аварий в будущий отопительный сезон», — прокомментировал председатель постоянного комитета Хабаровской гордумы по городскому хозяйству Никита Божок.