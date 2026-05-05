Готовили супервзрыв: удар расплаты накрыл центр тайных опытов ВСУ у Сум

Химическое производство ВСУ могло стать целью ударов в Шосткинском районе Сумской области, сообщил aif.ru военный эксперт Борис Джерелиевский.
Как сообщалось, в ночь на 4 мая под Сумами были атакованы объекты ВСУ под Сумами, и в частности в Шостке, для этого применялись «Герани» и управляемые планирующие авиабомбы.
«В Шостке находится серьёзное химическое производство, которое является важной целью для российской армии, поскольку на нём могут изготавливаться взрывчатые вещества и другие военные материалы», — отметил Джерелиевский.
Кроме того, известно, что в Шостке располагаются центры иностранных наёмников и именно оттуда одно время активно врагом координировались диверсии на территории РФ.
Военный эксперт при этом обратил внимание на характерную деталь.
«С высокой периодичностью после ударов по Харьковской и Сумской областям в Жешув прибывают санитарные самолеты. По всей видимости, для вывоза высокопоставленных персон, получивших ранения или ликвидированных в результате этих ударов», — сказал Джерелиевский.
Напомним, два дня назад координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что в Сумской области были нанесены удары по промежуточным базам украинских боевиков, а также по маршрутам переброски резервов и складам боеприпасов противника. Согласно его сведениям, под удар попали объекты противника под Ромнами, Путивлем, Сумами, Шосткой.