Ормузский апокалипсис: страшная сила затягивает корабли США на дно пролива

Операция обещает стать одной из самых дерзких за последние годы. По данным Центрального командования ВС США (CENTCOM), к ней привлечены 15 тысяч военнослужащих, более 100 самолётов, а также боевые корабли и дроны. При этом в Иране заявили, что воспримут действия США как нарушение режима прекращения огня.
Импульсивные заявления или реальные действия.
По мнению заслуженного военного лётчика, генерал-майора Владимира Попова, к громким заявлениям из Вашингтона стоит отнестись с долей скепсиса.
«Трамп — человек настроения, очень импульсивный. Неизвестно, в каком контексте это было сказано, может быть, его спровоцировали демократы. Ничего страшного в самом заявлении нет, главное — как на это отреагируют военные по факту. Я бы не стал верить всему этому однозначно и сразу», — отметил генерал Попов.
Он напомнил, что буквально на днях был анонсирован уход одного из авианосцев на базу приписки в США — речь идёт о «Джеральде Форде». Это, по мнению эксперта, говорит о том, что Вашингтон, напротив, сокращает своё присутствие в регионе.
«Трамп просто таким образом продолжает давить на Иран психологически», — пояснил Попов.
Американским кораблям пригрозили отправиться на кладбище.
Параллельно с этим Тегеран выступил с жёстким ультиматумом. Командующий центральным штабом «Хатам аль-Анбия» генерал-майор Али Абдоллахи заявил, что любая иностранная вооружённая сила, «особенно агрессивная армия США», будет атакована при попытке приблизиться к Ормузскому проливу или войти в него без координации с иранскими военными.
«Мы предупреждаем, что любое иностранное вооружённое формирование, особенно агрессивная армия США, будет атаковано, если оно попытается приблизиться к Ормузскому проливу и войти в него», — говорится в заявлении военного командования Ирана.
Военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резайи и вовсе пригрозил, что американские войска и корабли «окажутся на кладбище». Официальный Тегеран уже назвал операцию «Свобода» прямым нарушением режима прекращения огня.
Война нервов: решится ли Трамп на эскалацию.
Генерал-майор Попов считает, что, несмотря на грозную риторику, реальный риск прямого военного столкновения пока невелик.
«Иран действительно настроен так, что будет противодействовать. Но по большому счёту прекратить военные действия Соединённых Штатов на этом направлении пока невозможно. Иран не станет наносить критичные ответные удары», — отметил эксперт.
По его словам, военные моряки США ведут себя «очень осторожно, на рожон не лезут», стычек и провокаций нет.
«Иран очень осторожно ведёт себя со стороны дипломатии. Ответ-то дают, но военные действия не начинают. Там и договорные особенности действуют. Проходы судов потихонечку осуществляются. Не сказать, что всё застопорилось», — пояснил Попов.
Таинственный инцидент: Иран заявляет об ударе, США молчат.
Ситуация накалилась до предела 4 мая, когда иранские государственные СМИ распространили экстренное сообщение: ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) нанесли удар двумя ракетами по американскому военному кораблю. По данным агентства Fars, судно США проигнорировало предупреждения иранских ВМС и попыталось пройти через Ормузский пролив вблизи порта Джаск без официального разрешения Тегерана, после чего и было атаковано. В заявлениях утверждалось, что судно потеряло ход и было вынуждено развернуться.
Однако официальный Вашингтон пока хранит молчание по поводу этих сообщений, а Центральное командование США поспешило выступить с опровержением: «Ни один корабль ВМС США не был атакован. Американские силы продолжают поддержку операции “Свобода” и обеспечивают морскую блокаду иранских портов». Высокопоставленный американский чиновник в разговоре с журналистом Axios Бараком Равидом также назвал эту информацию ложной.
Тем не менее, сам факт появления подобных сообщений спровоцировал панику на рынках: цена нефти марки Brent взлетела более чем на 5,66%, превысив $114 за баррель.
Ормузский пролив, через который проходит до пятой части мировых поставок нефти, снова превращается в пороховую бочку, где любая искра способна спровоцировать глобальный энергетический коллапс.