В Прикамье пропал 45-летний мужчина в очках с толстыми линзами

Мужчина в очках с толстыми линзами пропал в Пермском крае.
В поисковом отряде имени Ирины Бухановой рассказали, что 45-летний Иван Гуляев 3 мая в 13. 40 вышел из дома на улице Коммунистической в Краснокамске. С тех пор его не видели.
Приметы пропавшего: рост 178 сантиметров, телосложение крепкое, волосы тёмно-русые, глаза светло-голубые.
Был одет: шапка чёрная, серая камуфляжная куртка, зелёные камуфляжные штаны с карманами по бокам, чёрные кроссовки с белой подошвой.
Особые приметы: носит очки с толстыми линзами, заикается.
Волонтёры обратили внимание на то, что мужчина нуждается в медицинской помощи.
Всех, кто видел пропавшего или знает, где он может находиться, просят звонить по телефонам: 204−49−04 или 102.