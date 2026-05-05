Порядок проведения экзаменов на водительские права будет изменен: главное о поправках

В России начнут по-другому принимать экзамены на водительские права. Правительство РФ утвердило соответствующие правила проведения тестирований. Например, практический экзамен на права теперь может быть назначен не позднее 60 дней с момента сдачи теоретического теста. Такая информация содержится в одобренном правительством документе.
До введения поправок на сдачу практического экзамена отводилось полгода. Не успевшему пройти практику кандидату назначат повторный теоретический экзамен. Сроки сдачи обоих экзаменов можно перенести, подав соответствующее заявление в подразделение ГАИ.
Поправки также включают в себя новые основания для прекращения тестирования. Например, введен запрет на использование средств связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуры, электронно-вычислительной техники, а также справочных материалов. Нарушителю, кроме того, могут аннулировать результаты уже пройденного экзамена. Следующая попытка для кандидата в водители будет доступна только через год.
С марта 2027 года также изменятся правила подачи медсправки. Так, при оформлении заявления о сдаче на права через «Госуслуги» можно будет не предоставлять ее, если заключение есть в ЕГИСЗ. Однако к этому пункту существует уточнение. Важно учитывать, что если срок действия заключения истекает в период между подачей заявления и выдачей прав, это будет основанием для приостановки экзаменов и процедуры получения документа.
В Сети также активно обсуждают инициативу о сокращении до 2−3 километров в час нештрафуемого порога скорости на дорогах. Однако такая мера пока применяться не будет. О технической готовности ЦОДД к переходу на новый скоростной режим заявил глава ведомства Михаил Кизлык. Однако он подчеркнул, что внести такие правки может только МВД России. Официально эта идея не одобрялась, но обсуждалась, сообщил спикер. Решение в случае принятия проекта будет за федеральным правительством, добавил Михаил Кизлык.
С 2026 года в стране вступили в силу новые правила медицинского осмотра для водителей. Они усложнили процедуру для лиц старше 65 лет. Одним из изменений стала полная цифровизация процесса. Возможность скрыть какую-либо информацию исключена.