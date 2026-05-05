В Красноярском крае семь человек пострадали в ДТП на трассе Р-257 «Енисей»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Авария произошла в Ермаковском муниципальном округе накануне вечером.
По предварительным данным, 52-летний водитель автомобиля Toyota Estima ехал со стороны Кызыла в сторону Абакана. На 528 км автодороги Р-257 «Енисей» машина съехала в кювет, после чего врезалась в дерево и опрокинулась.
В салоне находились семь человек, все были пристегнуты ремнями безопасности. В результате ДТП трое пассажиров — девушки 25, 18 и 17 лет — получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение.
Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего, сообщает Госавтоинспекция.