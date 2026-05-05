Нехватка двух препаратов для лечения рака наблюдается в России

Россияне с онкологией жалуются на нехватку препаратов для лечения — метотрексата и этопозида. Об этом рассказала член Совета по правам человека при президенте России Ирина Боровова.
По ее словам, с проблемой сталкиваются пациенты «от Калининграда до Камчатки». Ранее нехватка лекарств была точечной, однако постепенно она стала более масштабной.
Онколог Алексей Масчан добавил, что метотрексат и этопозид — необходимые элементы химиотерапии многих опухолевых заболеваний у детей.
Дефицит этих препаратов приводит к нарушению протоколов лечения и к ухудшению отсроченных результатов.
— Ухудшения видны не на горизонте года-двух, а могут проявиться через пять-семь лет, когда станет ясно, что изъятие элемента сказывается неблагоприятным образом, — цитирует его «Известия».
Тем временем в России завершили клиническое исследование отечественного препарата «Утжефра» для лечения рака крови. Официально зарегистрировать средство могут уже в 2026 году.
Главный онколог Минздрава Дмитрий Каприн, в свою очередь, рассказал подробнее о российской мРНК-вакцине от рака. «Вечерняя Москва» собрала главное факты об изобретении.