Нехватка двух препаратов для лечения рака наблюдается в России

Россияне с онкологией жалуются на нехватку препаратов для лечения — метотрексата и этопозида. Об этом рассказала член Совета по правам человека при президенте России Ирина Боровова.

По ее словам, с проблемой сталкиваются пациенты «от Калининграда до Камчатки». Ранее нехватка лекарств была точечной, однако постепенно она стала более масштабной.

Онколог Алексей Масчан добавил, что метотрексат и этопозид — необходимые элементы химиотерапии многих опухолевых заболеваний у детей.

Дефицит этих препаратов приводит к нарушению протоколов лечения и к ухудшению отсроченных результатов.

— Ухудшения видны не на горизонте года-двух, а могут проявиться через пять-семь лет, когда станет ясно, что изъятие элемента сказывается неблагоприятным образом, — цитирует его «Известия».

Тем временем в России завершили клиническое исследование отечественного препарата «Утжефра» для лечения рака крови. Официально зарегистрировать средство могут уже в 2026 году.

Главный онколог Минздрава Дмитрий Каприн, в свою очередь, рассказал подробнее о российской мРНК-вакцине от рака. «Вечерняя Москва» собрала главное факты об изобретении.

