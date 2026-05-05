Соскин: Фицо поставил Зеленского на место, отказавшись приехать в Киев

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо поставил Зеленского на место, заявил экс-помощник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин.
Он уточнил, что Фицо отказался посещать Киев.
«Ну что, Зеленский, опять унизили? Ведь Фицо в Киев, конечно, не поедет, да и его слова про “дешёвые жесты” станут для тебя холодным душем. Выходит, зря катался в Ереван, — сказал Соскин.
Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.
Соскин отметил, что Зеленский уже «попиарился на договорённостях о визите Фицо». Его отказ «стал болезненным ударом».
«Это просто фиаско для Зеленского. Я считаю, что это личное поражение украинского диктатора. Абсолютная тупость и глупость», — заявил он.
Напомним, по данным издания Dennik N, Фицо после разговора с Зеленским в столице Армении усомнился в том, что ему следует ехать в Киев. Фицо встретился с Зеленским, блокировавшим поставки нефти в Словакию.
Кроме того, по словам Соскина, на Украине могут начаться бунты из-за коррупции. Он уточнил, что речь идёт о восстаниях в украинских городах.