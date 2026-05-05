В фестивале и эстафете по плаванию в Красноярске приняли участие более 100 человек

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 1 по 3 мая в Красноярске прошли традиционные заплывы. Так, в эти дни прошел краевой фестиваль, посвященный легендарному спортсмену Николаю Петшаку и региональная эстафета, посвященная 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.
Всего в мероприятиях приняли участие больше 100 человек.
1 и 2 мая у острова Козий в десятый раз прошел краевой фестиваль по плаванию в холодной воде. Соревнования собрали 55 пловцов из пяти регионов России: Амурской, Тюменской и Новосибирской областей, Алтайского и Красноярского краев. Самому молодому участнику было 18 лет, самому возрастному — 73. Несмотря на то, что состязания проходили в жаркую погоду, температура воды в Енисее составляла всего +2 градуса.
Программа включала несколько дистанций — 25, 50, 100 и 200 м, а также две эстафеты (4×50 м и 1650 м), которые надо было преодолеть разными стилями. Так, эстафетный заплыв 4×50 м (вольный стиль) выиграли в своих возрастных группах команды «Импульс» (Красноярск) и «РусГидро» (Амурская область). Самую длинную дистанцию — «Милю победы», посвященную Дню Победы, — пловцы проходили под звучание военных песен. Победителем этой эстафеты стала красноярская команда «Мегаполюс».
Напомним, Николай Петшак (1955 — 2019) возглавлял в Красноярске центр холодового плавания «Мегаполюс». Спортсмен вошел в историю как рекордсмен мира по нахождению в холодной воде, чемпион мира по плаванию в холодной воде, участник заплыва через Берингов пролив.
3 мая в красноярском кластере «Радуга» соревновались участники краевой эстафеты по плаванию «Миля Победы!». Свои команды выставили шесть городов Красноярского края: Ачинск, Дивногорск, Сосновоборск, Зеленогорск, Красноярск, Лесосибирск. В каждой было 11 пловцов — дети, представители старшего поколения, люди с ограниченными физическими возможностями, военнослужащие, любители плавания и спортсмены. Команды, сменяя друг друга через 50 м, преодолели одну милю — 1650 м.
Лучшее время показала команда из Ачинска, повторив прошлогодний успех. Все участники получили памятные медали, сообщает Минспорта края.