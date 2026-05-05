В фестивале и эстафете по плаванию в Красноярске приняли участие более 100 человек

1 и 2 мая у острова Козий в десятый раз прошел краевой фестиваль по плаванию в холодной воде. Соревнования собрали 55 пловцов из пяти регионов России: Амурской, Тюменской и Новосибирской областей, Алтайского и Красноярского краев. Самому молодому участнику было 18 лет, самому возрастному — 73. Несмотря на то, что состязания проходили в жаркую погоду, температура воды в Енисее составляла всего +2 градуса.