В Биробиджане автобус сбил велосипедиста на переходе

Велосипедист после столкновения покинул место ДТП.

Источник: Комсомольская правда

4 мая в 16:30 в Биробиджане произошло ДТП: автобус «ПАЗ 32054» сбил велосипедиста на регулируемом пешеходном переходе, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по ЕАО. Подробности — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

Инцидент случился в районе дома № 1 по улице Шолом Алейхема. По данным Госавтоинспекции, водитель автобуса двигался на зелёный сигнал светофора, когда на проезжую часть выехал велосипедист, не спешившись.

В результате столкновения автобус получил механические повреждения. Велосипедист после происшествия покинул место ДТП.

Госавтоинспекция области также сообщает, что за прошедшие сутки на территории региона зафиксировано ещё три дорожно транспортных происшествия с материальным ущербом.

