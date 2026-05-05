В Биробиджане автобус сбил велосипедиста на переходе

4 мая в 16:30 в Биробиджане произошло ДТП: автобус «ПАЗ 32054» сбил велосипедиста на регулируемом пешеходном переходе, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по ЕАО. Подробности — «Комсомольская правда» — Хабаровск.
Инцидент случился в районе дома № 1 по улице Шолом Алейхема. По данным Госавтоинспекции, водитель автобуса двигался на зелёный сигнал светофора, когда на проезжую часть выехал велосипедист, не спешившись.
В результате столкновения автобус получил механические повреждения. Велосипедист после происшествия покинул место ДТП.
Госавтоинспекция области также сообщает, что за прошедшие сутки на территории региона зафиксировано ещё три дорожно транспортных происшествия с материальным ущербом.
