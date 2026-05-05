Заживо в бетоне: особые боевики обнаружены у Купянска и жестко наказаны

Ситуация на Купянском направлении остаётся одной из самых напряжённых. Российские войска методично выравнивают линию фронта и возвращают контроль над ранее утраченными позициями, сообщали военные каналы.
Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в разговоре с aif.ru охарактеризовал обстановку как сложную, но подчеркнул, что она находится под контролем наших подразделений.
«Ситуация под Купянском сложная, напряжённая, но она находится под нашим контролем. Идут бесконечные попытки контратак ВСУ для того, чтобы как-то выровнять своё положение», — сказал он.
По словам Липового, киевское командование не жалеет личный состав.
«Наши подразделения упорно отбиваются и перемалывают весь тот резерв, который Киев без всякого сожаления бросает на убой», — отметил генерал-майор.
Он добавил, что ресурсы противника для удержания города на исходе, и выразил уверенность в скором переходе Купянска под полный контроль российской армии.
«Ненадолго осталось сил у киевского режима отбивать Купянск, мы скоро увидим, что город перейдёт полностью под наш контроль», — констатировал Липовой.
Говоря о фортификационных сооружениях в Купянске, генерал отметил, что противник усиленно их готовил, но сейчас армия РФ выбивает врага даже из бетонных бункеров.
«Объекты, которые киевский режим подготовил для обороны Купянска, — это множество укрепрайонов, опорных точек, бетонированные ДОТы, где они прячутся и хранят боеприпасы, — пояснил Липовой. — Эти укреплённые сооружения киевский режим сейчас пытается удержать, но у них это слабо получается, а наши подразделения уверенно идут вперёд».
Ранее военные каналы писали, что ВС РФ ведут тяжелейшие бои на восточном фланге в районе Купянска.