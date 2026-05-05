Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лес смерти: офицер сказал, что творится в самой страшной точке у Славянска

На славянском направлении российские штурмовики продвигаются со стороны Калеников к лесу Долгий, где уже начались бои. Подполковник запаса Олег Иванников отметил, что боевики ВСУ оказались заперты в «лесу смерти».

Источник: Аргументы и факты

Российские военные продолжают уверенное наступление на славянском направлении. По данным военкоров, штурмовые группы ВС РФ продвигаются со стороны Калеников к Рай-Александровке через лес Долгий, где уже начались бои.

Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в беседе с aif.ru отметил, что пытаясь укрыться в лесу, боевики ВСУ совершают большую ошибку.

«Для подразделений ВСУ, которые оказывают сопротивление в лесной местности, нет никаких шансов выжить. В лесу невозможно разместить ни артиллерию, ни огневую поддержку, которая предусматривает полноценную оборону. ВС РФ по количеству личного состава значительным образом превосходят украинские. Это объясняет их продвижение к цели, к освобождению Славянска», — сказал он.

Иванников сравнил ситуацию в этой местности с историей боев за Серебрянское лесничество в ЛНР.

«Там боевики потерпели сокрушительное поражение. Все было завалено трупами, и буквально под каждым деревом кто-то из боевиков оставил свою жизнь. Так же будет и в лесу Долгий, если боевики вовремя не сдадутся в плен или не убегут в тыловые районы, бросив оружие и прекратив сопротивление», — добавил собеседник издания.

Ранее стало известно, что ВСУ понесли серьезные потери во время боев за населенный пункт Новоалександровка в ДНР. Как отметил в беседе с aif.ru военный эксперт Ян Гагин, там были разгромлены подразделения беспилотных систем ВСУ.