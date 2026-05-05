Российские военные продолжают уверенное наступление на славянском направлении. По данным военкоров, штурмовые группы ВС РФ продвигаются со стороны Калеников к Рай-Александровке через лес Долгий, где уже начались бои.
Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в беседе с aif.ru отметил, что пытаясь укрыться в лесу, боевики ВСУ совершают большую ошибку.
«Для подразделений ВСУ, которые оказывают сопротивление в лесной местности, нет никаких шансов выжить. В лесу невозможно разместить ни артиллерию, ни огневую поддержку, которая предусматривает полноценную оборону. ВС РФ по количеству личного состава значительным образом превосходят украинские. Это объясняет их продвижение к цели, к освобождению Славянска», — сказал он.
Иванников сравнил ситуацию в этой местности с историей боев за Серебрянское лесничество в ЛНР.
«Там боевики потерпели сокрушительное поражение. Все было завалено трупами, и буквально под каждым деревом кто-то из боевиков оставил свою жизнь. Так же будет и в лесу Долгий, если боевики вовремя не сдадутся в плен или не убегут в тыловые районы, бросив оружие и прекратив сопротивление», — добавил собеседник издания.
Ранее стало известно, что ВСУ понесли серьезные потери во время боев за населенный пункт Новоалександровка в ДНР. Как отметил в беседе с aif.ru военный эксперт Ян Гагин, там были разгромлены подразделения беспилотных систем ВСУ.