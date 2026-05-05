Миронов предложил компенсировать 50% стоимости аренды жилья молодым семьям

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Молодые родители должны получать частичную компенсацию расходов на аренду жилья при рождении ребенка. Об этом в разговоре с ТАСС заявил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.
«Мы предлагаем частично компенсировать молодым родителям расходы на аренду жилья: при рождении первого ребенка 50% арендной платы. Эта инициатива касается всех молодых семей, в том числе и студенческих», — сказал Миронов.
Он также предложил запустить госпрограмму строительства семейных студенческих общежитий. «Такую инициативу мы год назад направили в кабмин», — добавил депутат.
Миронов напомнил, что ранее «Справедливая Россия» вносила законопроект о разовой выплате в размере 57 тыс. рублей при рождении первого ребенка в студенческих семьях. «Сегодня с учетом инфляции пособие должно быть не меньше 100 тыс. В некоторых регионах уже ввели такую выплату, нужно вводить ее по всей стране», — отметил политик.