Миронов предложил компенсировать 50% стоимости аренды жилья молодым семьям

Председатель партии «Справедливая Россия» также предложил запустить госпрограмму строительства семейных студенческих общежитий.

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Молодые родители должны получать частичную компенсацию расходов на аренду жилья при рождении ребенка. Об этом в разговоре с ТАСС заявил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

«Мы предлагаем частично компенсировать молодым родителям расходы на аренду жилья: при рождении первого ребенка 50% арендной платы. Эта инициатива касается всех молодых семей, в том числе и студенческих», — сказал Миронов.

Он также предложил запустить госпрограмму строительства семейных студенческих общежитий. «Такую инициативу мы год назад направили в кабмин», — добавил депутат.

Миронов напомнил, что ранее «Справедливая Россия» вносила законопроект о разовой выплате в размере 57 тыс. рублей при рождении первого ребенка в студенческих семьях. «Сегодня с учетом инфляции пособие должно быть не меньше 100 тыс. В некоторых регионах уже ввели такую выплату, нужно вводить ее по всей стране», — отметил политик.