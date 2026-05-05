В ГД предложили разрешить запись в частные клиники по ОМС на «Госуслугах»

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов предложил расширить возможности записи к врачу через «Госуслуги», в частности разрешить записываться к врачам в частных клиниках, которые работают в системе ОМС.
Россияне теперь могут записаться на прием к врачу через портал «Госуслуги» на дату, превышающую установленные сроки ожидания оказания медпомощи, следует из постановления правительства, с которым ознакомилось РИА Новости.
«На “Госуслугах” нужно разрешить записываться к врачам в частных клиниках, которые работают в системе ОМС, то есть где помощь людям оказывают бесплатно», — сказал Миронов РИА Новости.
По его словам, расширение возможностей записи к врачу через «Госуслуги» не делает получение медицинской помощи в рамках ОМС более доступным, и государство должно компенсировать гражданам платные медуслуги, если они не смогли получить их бесплатно.
«Механизм должен быть такой: не смог человек записаться к врачу через “Госуслуги”, получил официальный отказ, потом так же через “Госуслуги” (или через МФЦ) представил счет из частной и клиники и после проверки получил деньги на карточку», — пояснил лидер партии.