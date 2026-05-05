В Красноярске на улице Матросова начали благоустройство сквера «Сказочный»

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске началось благоустройство сквера «Сказочный» на улице Александра Матросова. Работы проводятся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Ранее за обновление этого сквера свой голос отдали более 20 тысяч горожан.

В 2026 году здесь появятся детские площадки, новые опоры освещения, места для отдыха, парковые качели и лавочки. На центральной аллее появятся указатели и карта парка для слабовидящих. Для детей организуют научную площадку с интерактивными элементами, для взрослых — спортивную зону.

Фигуры Ивана-Царевича и Серого Волка обещают реставрировать. После завершения работ на территории планируют дополнительное озеленение. Проектировщик объекта — компания «Артстиль».