В красноярском перинатальном центре в апреле родились 16 двоен

С 1 по 30 апреля в краевом перинатальном центре в Красноярске помогли появиться на свет 395 малышам. Об этом рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Красноярского края. Среди новорожденных оказалось 209 мальчиков и 186 девочек. Зарегистрировано 16 двоен, троен не было. Самым маленьким ребенком четвертого месяца 2026 года оказалась девочка. Она родилась с весом всего 790 граммов. Самым крупным ребенком апреля стал мальчик. При рождении его вес составил более пяти килограммов — 5 200 граммов. Добавим, краевой перинатальный центр входит в состав Красноярского краевого клинического центра охраны материнства и детства. Учреждение реализует задачи нацпроекта «Семья» в части охраны материнства и детства. Напомним, что специалисты советуют перед наступлением беременности пройти специальную подготовку.