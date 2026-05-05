В Красноярске стартовал ремонт улицы Копылова

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. К 400-летию Красноярска обновят улицу Копылова. К ремонту одной из главных магистралей города подрядчик уже приступил.
По итогам модернизации вдоль улицы появятся удобные пешеходные зоны со спусками и пандусами. Также обновят газоны и уличную мебель, заменят светильники. Улица приобретет единый стиль.
Кроме того, в порядок приведут два сквера и фонтан «Гейзер».
В Министерстве экономики края напоминают, что Красноярск вошел в федеральный перечень опорных населенных пунктов России. Наряду с подготовкой к юбилею, в городе также реализуются мероприятия в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».