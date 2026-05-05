В понедельник в Красноярском крае потушили 12 пожаров

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. За прошедшие сутки сотрудники МЧС Красноярского края потушили 12 пожаров. Шесть из них — случаи пала сухой травы и мусора. Никто не пострадал.
В Красноярске на улице Елены Стасовой загорелось нежилое здание из-за короткого замыкания. Площадь пожара составила 50 квадратных метров.
В Норильске на улице талнахской загорелся подвал в многоквартирном доме. Причиной также стало короткое замыкание.
В Енисейске по неосторожности загорелся мусор на площади 10 квадратных метров, сообщили в краевом МЧС.
