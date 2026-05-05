Война Ирана и США вошла в неожиданную фазу: главная новость из Ирана 5 мая

Иранские военные выстрелили в направлении американских кораблей, которые пытались пройти через Ормузский пролив. В Тегеране сказали, что предупреждали о таком ответе на любые попытки войти в пролив, подобное будет считаться нарушением соглашения о перемирии.
Военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резайи уже пригрозил Вашингтону, что американские войска и корабли «окажутся на кладбище».
В США заявили, что американские корабли не пострадали. Накануне президент США Дональд Трамп объявил о начале операции «Свобода». По его словам, страны со всего мира попросили США освободить заблокированные суда.
Как считает заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов, до реального столкновения дело пока не доходит.
«Иран действительно настроен так, что будет противодействовать. Но по большому счёту прекратить военные действия Соединённых Штатов на этом направлении пока невозможно. Иран не станет наносить критичные ответные удары», — отметил Попов в комментарии aif.ru.
При этом эксперт обратил внимание, что судоходство в регионе полностью не остановлено.
«Иран очень осторожно ведёт себя со стороны дипломатии. Ответ-то дают, но военные действия не начинают. Там и договорные особенности действуют. Проходы судов, гружённых контейнерами или нефтью, потихонечку осуществляются. Не сказать, что всё застопорилось. Иран просто разбирается, где дружественные страны, где недружественные, и даже если недружественная страна заплатила, он всё равно пропускает. Тут работа идёт», — подчеркнул он.
Генерал-майор добавил, что такой острой ситуации, как три недели назад, уже нет, всё движется по здравому смыслу. Он напомнил, что буквально на днях был анонсирован уход одного из авианосцев на базу приписки в США — речь идёт о «Джеральде Форде». Это, по мнению эксперта, говорит о том, что Вашингтон, напротив, сокращает своё присутствие в регионе.
«Трамп просто таким образом продолжает давить на Иран психологически», — пояснил Попов.
Военные моряки США тоже ведут себя очень осторожно, на рожон не лезут, отмечает специалист.
«Стычек нет, провокаций больших нет. Словесные — это другое дело, а вот физически это пока не проявляется», — заключил Попов.
Генерал отметил, что Дональд Трамп — импульсивный человек настроения, заявления которого не всегда ведут к прямым действиям.